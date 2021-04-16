В МВД назвали число погибших и пострадавших в ДТП за 2020 год

В дорожно-транспортных происшествиях в России за 2020 год погибло свыше 16 тысяч человек, ещё 183 тысячи получили ранения. Об этом рассказали в Научном центре безопасности дорожного движения МВД России.

«Всего на улицах и дорогах страны зарегистрировано 145 073 (-11,7%) дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 16 152 (-4,9%) человека и получили ранения 183 040 (-13,2%)», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, ограничительные меры из-за коронавируса позволили снизить количество ДТП в апреле и мае 2020 года.

«В период наиболее строгих ограничений (апрель и май) количество ДТП сократилось на 33,3%, число погибших на 16,6%, раненых на 33,4%», — уточнили в МВД.

Ранее начальник УГИБДД по Московской области Виктор Кузнецов сообщил, что доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год.