В Подмосковье прокомментировали ситуацию с ДТП в регионе

Доля дорожных аварий в Московской области снизилась на 17% за год. Об этом начальник УГИБДД по региону Виктор Кузнецов сообщил на заседании Мособлдумы.

По его словам, в 2020 году было 4,8 тыс. аварий — это на 17% меньше, чем прежде, передаёт телеканал «360».

В 2020 году отремонтировали свыше 1,4 тыс. км дорог, открыли новые мосты и развязки, более чем на 40 км улучшили освещение. Кроме того, за год в регионе установили 220 новых светофоров, на 8 км добавили подходы к остановкам, а на 20 км сделали тросовые ограждения.

Отмечается, что одной из самых эффективных мер стало усиление системы видеонаблюдения. Виктор Кузнецов подчеркнул, что в тех местах, где установлены камеры, аварийность снизилась на 28%.

Как ранее сообщал сайт Nation News, эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.