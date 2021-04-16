В Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс

В Сергиевском районе Самарской области начал работу мусоросортировочный комплекс. Его построили рядом с полигоном твёрдых бытовых отходов.

Об этом сообщает ОТР.

Комплекс рассчитан на обработку 80 тыс. тонн мусора в год. Его главная задача — снизить объём захоронения отходов и отправить на переработку как можно больше мусора.

«Отбор происходит всех полезных фракций, это все виды пластика, стекла, бумаги, картона, металла. Пластик проходит обработку, и спектр использования после отбора очень широкий — от бытовых утеплителей, утеплителей строительных, вплоть до подушек, одежды», — заявил директор комплекса Александр Овчинников.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что в Симферополе заработал завод по сортировке ТКО.