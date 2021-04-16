Путин обсудил с Совбезом планы военного строительства

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Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил планы по военному строительству.
Путин обсудил с Совбезом планы военного строительства
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«Мы сегодня поговорим о военном строительстве, строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере», — сказал глава государства и предоставил слово для доклада начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.

Ранее сообщалось, что в России началось строительство первого специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов.

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