Путин обсудил с Совбезом планы военного строительства

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил планы по военному строительству.

«Мы сегодня поговорим о военном строительстве, строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере», — сказал глава государства и предоставил слово для доклада начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову.

Ранее сообщалось, что в России началось строительство первого специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов.