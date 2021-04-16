Вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание по ситуации с ценами на жильё. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что Хуснуллин «поручил создать штаб по анализу роста цен, в который войдут представители Минстроя, ФАС и «Главгосэкспертизы».

Как сообщает пресс-служба правительства, глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что в целом рынок жилищного строительства достаточно конкурентный и случаи картельных сговоров встречаются не часто, тем не менее ФАС проведёт всестороннюю детальную проверку, дабы определить все причины роста цен на жильё.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране. В частности, он отметил динамику в Северной Осетии, где наблюдался рост до 30%.