Более 80 млн медицинских масок хранятся на складах в Подмосковье
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Нашим производителям удалось в полной мере удовлетворить спрос на медицинские маски в пиковый период. А за счёт резкого увеличения производства сформировались значительные резервы», — отметила Зиновьева.
При необходимости предприятия Московской области смогут увеличить объёмы производства масок до 1,66 млн штук в сутки, сказала она.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.