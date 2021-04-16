Более 80 млн медицинских масок хранятся на складах в Подмосковье

Министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что запас медицинских масок в регионе приблизился к 80 млн. При этом каждый день производят ещё около 622 тыс. штук.

РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360». «Нашим производителям удалось в полной мере удовлетворить спрос на медицинские маски в пиковый период. А за счёт резкого увеличения производства сформировались значительные резервы», — отметила Зиновьева. При необходимости предприятия Московской области смогут увеличить объёмы производства масок до 1,66 млн штук в сутки, сказала она. Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН оценил необходимость ношения масок.