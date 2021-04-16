В Госдуме заявили о планах встреч с представителями Facebook и Twitter

Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв сообщил, что планируются встречи комиссии с представителями Facebook и Twitter.

«У нас есть на повестке также диалог с Twitter и Facebook, ждём от них теперь также соответствующей реакции… Мы выскажем свои претензии и хотели бы услышать, какие меры будут приниматься», — цитирует РИА Новости Пискарёва.

Ранее Пискарёв рассказал об обсуждении с представителями компании Google ограничений на просмотр фильмов «Беслан» и «Ржев».

Также Роскомнадзор сообщал о решении продлить меры по замедлению трафика Twitter до 15 мая.