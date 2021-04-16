В Госдуме сообщили об обсуждении с Google ограничений на фильмы «Беслан» и «Ржев»

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Глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв рассказал об обсуждении с представителями компании Google ограничений на просмотр фильмов «Беслан» и «Ржев».

«Мы обратили внимание, что многие незапрещённые ресурсы были подвергнуты цензуре, в частности, фильм российский про Беслан и Ржев, выступления официальных лиц, что тоже вызвало недоумение», — цитирует РИА Новости Пискарёва.

По его словам, «Google с этим согласился».

Он добавил, что представители компании «запросили все дополнительные материалы, они сказали, что с этими материалами будут работать», а всё, что противоречит российскому законодательству, будет устранено.

В сентябре 2020 года Роскомнадзор обвинил Google в цензуре из-за введённых ограничений на фильм «Беслан. Фильм Александра Рогаткина» на видеохостинге YouTube.

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