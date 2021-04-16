Диетолог рассказала о правилах употребления берёзового сока

Диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как употреблять берёзовый сок без вреда для здоровья.

Об этом пишут «Известия».

Стародубова отметила, что взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного берёзового сока. Чрезмерное употребление напитка может вызвать аллергию и привести к расстройствам со стороны ЖКТ, отметила врач.

По словам диетолога, свежий берёзовый сок хранить нельзя, поскольку существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора даже при хранении в холодильнике.

«При промышленном производстве берёзовый сок подвергают фильтрации и высокотемпературной пастеризации, после чего из полученного полуфабриката выпускают различные напитки. При промышленном производстве напитков на основе берёзового сока в них, как правило, добавляют сахар», — рассказала специалист и посоветовала обращать внимание на этикетки в магазине.

Ранее врач-диетолог Елена Златинская в беседе с Nation News рассказала, как питаться весной.