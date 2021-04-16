Диетолог рассказала о правилах употребления берёзового сока

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Диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, как употреблять берёзовый сок без вреда для здоровья.
Диетолог рассказала о правилах употребления берёзового сока
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Об этом пишут «Известия».

Стародубова отметила, что взрослому здоровому человеку можно выпивать в день не более одного-двух стаканов свежесобранного берёзового сока. Чрезмерное употребление напитка может вызвать аллергию и привести к расстройствам со стороны ЖКТ, отметила врач.

По словам диетолога, свежий берёзовый сок хранить нельзя, поскольку существует высокий риск брожения напитка в течение первых суток после сбора даже при хранении в холодильнике.

«При промышленном производстве берёзовый сок подвергают фильтрации и высокотемпературной пастеризации, после чего из полученного полуфабриката выпускают различные напитки. При промышленном производстве напитков на основе берёзового сока в них, как правило, добавляют сахар», — рассказала специалист и посоветовала обращать внимание на этикетки в магазине.

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