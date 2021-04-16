Полуфиналистами конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали более 560 человек

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Организаторы конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» рассказали об итогах дистанционного этапа. Приглашение пройти контрольное тестирование и поучаствовать в полуфинале получил 561 человек.
Полуфиналистами конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали более 560 человек
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Как заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, в полуфинал попали представители всех федеральных округов России.

«На протяжении всего конкурса нас радует активность участников, подтверждая востребованность нашей инициативы. Высокие результаты, продемонстрированные на дистанционном этапе, дают нам уверенность в том, что победителей ждут интересные карьерные предложения», — отметила, в свою очередь, заместитель руководителя АНО Юлия Аблец.

В марте «Утро.ру» сообщало, что на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» поступило 13 404 заявки.

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