В Кремле заявили, что срок возвращения посла в США зависит от Путина

Срок возвращения в США российского посла Анатолия Антонова будет зависеть от решения президента России Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Антонов активно работает в Москве с МИД и парламентариями.

«У него нет дефицита в общении. По линии Министерства иностранных дел все наиболее важные аспекты докладываются главе государства, время возвращения посла тоже будет зависеть опять же от решения главы государства», — уточнил он.

Представитель Кремля добавил, что конкретной даты встречи Антонова и Путина нет.

Ранее в МИД России заявили, что Антонов, скорее всего, в ближайшее время не вернётся в Вашингтон.

21 марта посол прибыл из США в российскую столицу. Он заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.