В Петербурге оценили возможность проведения массовой вакцинации иностранцев

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Глава петербургского Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что массовая вакцинация иностранных граждан в городе по-прежнему невозможна.
В Петербурге оценили возможность проведения массовой вакцинации иностранцев
  • Reuters

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Лисовец выразил мнение, что постоянно проживающих в России иностранцев тоже нужно вакцинировать.

«Если они здесь проживают, то я отношусь к этому позитивно, исходя из того, что они могут являться таким же источником распространения инфекции, как и жители России. Но пока есть требование о том, что вакцинируются прежде всего граждане России», — сказал Лисовец.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.

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