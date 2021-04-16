В Петербурге оценили возможность проведения массовой вакцинации иностранцев
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Об этом пишет «Петербургский дневник».
Лисовец выразил мнение, что постоянно проживающих в России иностранцев тоже нужно вакцинировать.
«Если они здесь проживают, то я отношусь к этому позитивно, исходя из того, что они могут являться таким же источником распространения инфекции, как и жители России. Но пока есть требование о том, что вакцинируются прежде всего граждане России», — сказал Лисовец.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.