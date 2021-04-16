Учёный опроверг связь между формой течения коронавируса и последующими осложнениями

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Ухудшение здоровья после коронавирусной инфекции не зависит от тяжести перенесённого заболевания, заявил завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин в ходе заседания научного совета РАН «Науки о жизни».
Учёный опроверг связь между формой течения коронавируса и последующими осложнениями
  • Reuters

Об этом сообщает Nation News.  

В данный момент почти у половины пациентов, которые перенесли коронавирус, после выписки из больницы резко ухудшается здоровье. Однако снижение иммунитета и появление сопутствующих заболеваний не зависит от тяжести перенесённого коронавируса, подчеркнул учёный.

Он отметил, что спустя семь месяцев у большинства больных (78%) сохраняется усталость. На частое недомогание после физических нагрузок жалуется ещё 71% пациентов. Когнитивная дисфункция наблюдается у 57% больных. От снижения общего уровня работоспособности страдают 68% пациентов.

«Болезнь может протекать тяжело, но не давать таких последствий, и, напротив, минимальные проявления могут привести к таким серьёзным изменениям», — заявил академик.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков в беседе с URA.RU прокомментировал сообщения о хронической форме коронавируса.

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