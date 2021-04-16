Военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму
- © Пресс-служба Минобороны РФ
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Занятия проходили на полигоне Опук под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.
Он отметил, что в ходе манёвров применялись нешаблонные подходы при формировании тактических групп под конкретные задачи.
«Тактическая группа, как конструктор, должна включать в себя подразделения, способные выполнить поставленную задачу, а также силы и средства прикрытия и обеспечения живучести», — заявил Дворников.
Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.