Военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму

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Бойцы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приняли участие в учениях на территории Крыма в составе тактических групп.
Военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Занятия проходили на полигоне Опук под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Он отметил, что в ходе манёвров применялись нешаблонные подходы при формировании тактических групп под конкретные задачи.

«Тактическая группа, как конструктор, должна включать в себя подразделения, способные выполнить поставленную задачу, а также силы и средства прикрытия и обеспечения живучести», — заявил Дворников.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.

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