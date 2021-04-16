Военнослужащие ЮВО приняли участие в учениях в Крыму

Бойцы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа приняли участие в учениях на территории Крыма в составе тактических групп.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Занятия проходили на полигоне Опук под руководством командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Он отметил, что в ходе манёвров применялись нешаблонные подходы при формировании тактических групп под конкретные задачи.

«Тактическая группа, как конструктор, должна включать в себя подразделения, способные выполнить поставленную задачу, а также силы и средства прикрытия и обеспечения живучести», — заявил Дворников.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.