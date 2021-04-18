Названы популярные направления для отдыха по России на майские праздники

Специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, какие авианаправления внутри России путешественники сочли наиболее привлекательными на майские праздники в 2021 году, и рассказали, как изменилась стоимость билетов по этим направлениям за два года. RT ознакомился с результатами исследования.

По данным аналитиков, самым популярным авианаправлением на майские праздники стал маршрут Москва — Симферополь.

По сравнению с показателями 2019 года средний чек в этом направлении вырос на 4% — с 6378 рублей до 6618 рублей за перелёт в одну сторону.

В тройку наиболее востребованных российских направлений также вошли маршруты Москва — Сочи и Москва — Краснодар. В обоих случаях средний чек уменьшился: перелёт в Сочи подешевел на 2% (6160 рублей в 2021 году против 6313 рублей в 2019 году), а в Краснодар — на 10% (5723 рубля в 2021 году против 6374 рублей в 2019 году).

В топ-10 направлений майских праздников с отправлением из Москвы также вошли Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Анапа.

В Туту.ру отмечают, что средний чек за перелёт по России с 1 по 10 мая 2021 года составляет 7399 рублей за билет в одну сторону. Аналитики уточнили, что за два года этот показатель практически не изменился: в аналогичном периоде 2019 года цена за один перелёт составляла 7321 рубль.

Ранее аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip рассказали, куда россияне планируют полететь в апреле.