В Москве треть аттракционов лишилась регистрации
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Об этом пишет «Парламентская газета».
В ОАТИ сообщили, что 9 апреля 2020 года вступило в силу постановление правительства, обязывающее владельцев регистрировать аттракционы в органах технадзора. Но для уже действующих каруселей установили переходный период: объекты с высокой степенью риска должны быть поставлены на учёт до апреля 2022 года, со средней степенью — до июля, с низкой степенью — до сентября.
Что касается аттракционов с прекращённой регистрацией, то причины для этого могут быть разные, отметили в ОАТИ. Например, истёк срок службы устройства, его модифицировали, демонтировали или утилизировали, либо у него сменился владелец. Также причиной может быть решение суда о признании недействительным сертификата соответствия изделия.
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