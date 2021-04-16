В Москве треть аттракционов лишилась регистрации

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Из 334 числящихся на портале открытых данных правительства Москвы аттракционов у 127 прекращена регистрация. В столичном Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), которое отвечает за учёт аттракционов, прокомментировали ситуацию.
В Москве треть аттракционов лишилась регистрации
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом пишет «Парламентская газета».

В ОАТИ сообщили, что 9 апреля 2020 года вступило в силу постановление правительства, обязывающее владельцев регистрировать аттракционы в органах технадзора. Но для уже действующих каруселей установили переходный период: объекты с высокой степенью риска должны быть поставлены на учёт до апреля 2022 года, со средней степенью — до июля, с низкой степенью — до сентября.

Что касается аттракционов с прекращённой регистрацией, то причины для этого могут быть разные, отметили в ОАТИ. Например, истёк срок службы устройства, его модифицировали, демонтировали или утилизировали, либо у него сменился владелец. Также причиной может быть решение суда о признании недействительным сертификата соответствия изделия.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, в севастопольском батутном центре, где получили травмы несколько детей.

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