В России выявили 8995 случаев коронавируса за сутки
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- АГН «Москва»
Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 684 148 случаев COVID-19.
За сутки умерли 397 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 398 пациентов. Общее число летальных исходов — 104 795.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 310 557 пациентов. За сутки выздоровели 9109 человек, накануне — 10 225.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения.
Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.