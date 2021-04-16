В России выявили 8995 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России выявлено 8995 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8944 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 684 148 случаев COVID-19.

За сутки умерли 397 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 398 пациентов. Общее число летальных исходов — 104 795.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 310 557 пациентов. За сутки выздоровели 9109 человек, накануне — 10 225.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения.

Член Европейского общества аллергологов и клинических иммунологов, терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с ФАН оценила ситуацию с пандемией в России.