Москвичей приглашают пройти курс для самозанятых в «Технограде» на ВДНХ

Короткая ссылка
Жителей Москвы пригласили на бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать своё дело», который будет проходить в «Технограде» на ВДНХ.
Москвичей приглашают пройти курс для самозанятых в «Технограде» на ВДНХ
  • © Mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что открыть собственное дело не так сложно, как может казаться.

«Курс будет полезен профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать работу по найму с дополнительным заработком», — приводятся в материале его слова.

Курс начинается 20 апреля.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить