Москвичей приглашают пройти курс для самозанятых в «Технограде» на ВДНХ

Жителей Москвы пригласили на бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать своё дело», который будет проходить в «Технограде» на ВДНХ.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что открыть собственное дело не так сложно, как может казаться.

«Курс будет полезен профессионалу в любой области, который планирует работать в статусе самозанятого или совмещать работу по найму с дополнительным заработком», — приводятся в материале его слова.

Курс начинается 20 апреля.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане направят 1,2 млрд рублей на поддержку предпринимательства в 2021 году.