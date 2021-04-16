МВД выявило контрабанду 120 тонн табачных изделий на $2,4 млн
- РИА Новости
По версии следствия, 42-летний житель Ростова-на-Дону вместе с соучастниками переправил немаркированную табачную продукцию из стран Аравийского полуострова на территорию России. В ходе спецоперации его задержали с поличным в Москве при реализации 40 т контрабандной продукции и получении за неё $800 тыс.
В результате следственных действий, проведённых на территории Москвы, Алтайского края, Новосибирской и Самарской областей, задержаны двое сообщников фигуранта, проинформировала Волк.
«С используемых фигурантами складов изъято 120 т контрабандных табачных изделий рыночной стоимостью $2,4 млн», — сказала она.
В сентябре сообщалось, что ФСБ перехватила 100 т контрабандных сигарет, которые везли из ОАЭ в Россию под прикрытием томатной пасты.