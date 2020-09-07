ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ 100 тонн контрабандных сигарет
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«Пресечён канал контрабанды в Россию табачных изделий из Объединённых Арабских Эмиратов», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, из незаконного оборота изъята табачная продукция на 216 млн рублей.
По данным спецслужбы, сигареты перевозили на корабле в 20-тонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Организатор контрабанды задержан, возбуждено уголовное дело.
В июле сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках из США.