ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ 100 тонн контрабандных сигарет

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ФСБ перехватила 100 тонн контрабандных сигарет, которые везли из ОАЭ в Россию под прикрытием томатной пасты, сообщает пресс-служба ведомства.
ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ 100 тонн контрабандных сигарет
  • © РИА Новости / Андрей Стенин

«Пресечён канал контрабанды в Россию табачных изделий из Объединённых Арабских Эмиратов», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, из незаконного оборота изъята табачная продукция на 216 млн рублей.

По данным спецслужбы, сигареты перевозили на корабле в 20-тонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Организатор контрабанды задержан, возбуждено уголовное дело.

В июле сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках из США.

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