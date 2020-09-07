ФСБ нашла в томатной пасте из ОАЭ 100 тонн контрабандных сигарет

ФСБ перехватила 100 тонн контрабандных сигарет, которые везли из ОАЭ в Россию под прикрытием томатной пасты, сообщает пресс-служба ведомства.

«Пресечён канал контрабанды в Россию табачных изделий из Объединённых Арабских Эмиратов», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, из незаконного оборота изъята табачная продукция на 216 млн рублей.

По данным спецслужбы, сигареты перевозили на корабле в 20-тонных контейнерах под прикрытием томатной пасты. Организатор контрабанды задержан, возбуждено уголовное дело.

В июле сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках из США.