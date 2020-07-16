В Шереметьеве сотрудники таможни обнаружили в посылках более 12 кг марихуаны

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Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили более 12 кг марихуаны в посылках из США.
В Шереметьеве сотрудники таможни обнаружили в посылках более 12 кг марихуаны
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Вещество зелёного цвета растительного происхождения массой 12,3 кг обнаружено при таможенном досмотре двух международных почтовых отправлений. Согласно заключению эксперта, в посылках перемещалось наркотическое средство марихуана», — цитируют «Известия» пресс-службу Федеральной таможенной службы России.

Получатели посылок были задержаны оперативными сотрудниками таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда группой лиц наркотических средств в крупном размере», предусматривающей наказание до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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