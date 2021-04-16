В ХМАО четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин

Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин с последующим возгоранием на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Авария произошла после полуночи по местному времени на 28-м километре автодороги «Советский — Зеленоборск».

«В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибли четверо человек, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

11 апреля в Мегионе (ХМАО) был арестован мужчина, который в состоянии опьянения наехал на полицейского и более 1 км вёз его на капоте.