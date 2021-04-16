В ХМАО четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин

Короткая ссылка
Четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин с последующим возгоранием на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Авария произошла после полуночи по местному времени на 28-м километре автодороги «Советский — Зеленоборск».

«В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибли четверо человек, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

11 апреля в Мегионе (ХМАО) был арестован мужчина, который в состоянии опьянения наехал на полицейского и более 1 км вёз его на капоте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить