В ХМАО четыре человека погибли при лобовом столкновении двух машин
Авария произошла после полуночи по местному времени на 28-м километре автодороги «Советский — Зеленоборск».
«В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибли четверо человек, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении на сайте регионального управления МВД.
Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
11 апреля в Мегионе (ХМАО) был арестован мужчина, который в состоянии опьянения наехал на полицейского и более 1 км вёз его на капоте.