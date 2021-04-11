В ХМАО арестовали наехавшего на полицейского мужчину

В Мегионе (ХМАО) арестован мужчина, который в состоянии опьянения наехал на полицейского и более 1 км вёз его на капоте. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

РИА Новости

«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 31-летнего жителя города Мегиона по факту наезда на сотрудника полиции», — говорится в сообщении. Как отмечается, по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Ранее стало известно, что в Мегионе пьяный водитель наехал на сотрудника полиции и провёз его на капоте автомобиля более 1 км. Полицейский пытался остановить машину, но водитель увеличил скорость.