В ХМАО арестовали наехавшего на полицейского мужчину

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В Мегионе (ХМАО) арестован мужчина, который в состоянии опьянения наехал на полицейского и более 1 км вёз его на капоте. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
В ХМАО арестовали наехавшего на полицейского мужчину
  • РИА Новости

«Продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 31-летнего жителя города Мегиона по факту наезда на сотрудника полиции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и ст. 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Ранее стало известно, что в Мегионе пьяный водитель наехал на сотрудника полиции и провёз его на капоте автомобиля более 1 км. Полицейский пытался остановить машину, но водитель увеличил скорость.

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