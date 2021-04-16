ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»
Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.
Данное решение было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Также банком в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.
Ранее ЦБ аннулировал лицензию у организации «Электронный платёжный сервис»