ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Центробанк с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Нейва» (город Екатеринбург), говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.

Данное решение было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Также банком в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

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