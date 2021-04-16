ЦБ отозвал лицензию у банка «Нейва»

Короткая ссылка
Центробанк с 16 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Нейва» (город Екатеринбург), говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным ЦБ, по величине активов кредитная организация занимала 188-е место в банковской системе России.

Данное решение было принято в связи с тем, что организация нарушала федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты Банка России, допускала неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Также банком в значительных объёмах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам.

Ранее ЦБ аннулировал лицензию у организации «Электронный платёжный сервис»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить