ЦБ аннулировал лицензию у организации «Электронный платёжный сервис»

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Банк России аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации «Электронный платёжный сервис». Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ аннулировал лицензию у организации «Электронный платёжный сервис»
  • © Anton Belitsky/Global Look Press

«Банк России приказом от 09.04.2021 №ОД-625 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Электронный платёжный сервис», — сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что, по отчётным данным, представленным в ЦБ, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Также ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Нефтепромбанк».

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