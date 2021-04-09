ЦБ аннулировал лицензию у организации «Электронный платёжный сервис»

Банк России аннулировал лицензию у небанковской кредитной организации «Электронный платёжный сервис». Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России приказом от 09.04.2021 №ОД-625 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Электронный платёжный сервис», — сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что, по отчётным данным, представленным в ЦБ, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Также ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Нефтепромбанк».