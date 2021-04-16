Гинцбург оценил эффективность вакцины «Спутник V» среди животных

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург уверен в высокой эффективности вакцины от коронавируса «Спутник V» среди животных.

«Вакцина «Спутник V» может хорошо защищать от коронавируса и животных, но сначала надо привить людей», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.

Он уточнил, что животных следует прививать не только для их защиты, но ещё и для прекращения циркуляции вируса между человеком и животным.

Гинцбург подчеркнул, что в центре Гамалеи проверяли вакцину «Спутник V» на животных и она хорошо показала свою эффективность.

Ранее Гинцбург предупредил о распространении COVID-19 среди животных.

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