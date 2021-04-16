Россияне сообщили желаемый размер сбережений для комфортной жизни

Согласно опросу ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка, в среднем российской семье необходимо 1,3 млн рублей, чтобы чувствовать себя уверенно.

Как пишет РИА Новости, исследование проводилось в марте и апреле в 37 российских городах с населением более 500 тыс. человек.

Больше всего сбережений оказалось необходимо жителям Москвы — 1,8 миллиона рублей, Владивостока — 1,7 миллиона рублей, и Санкт-Петербурга — 1,6 миллиона рублей.

Наиболее запасливые люди, согласно опросу, проживают в Томске, Кирове, Красноярске, Хабаровске и Саратове.

Порядка 40% респондентов откладывают деньги постоянно или время от времени. Средний размер сбережений не превышает 20% от дохода граждан.

Наиболее популярными целями накоплений стали поддержка детей, путешествия и непредвиденные обстоятельства.

Ранее старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков дал жителям России совет по поводу сбережений.