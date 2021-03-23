Эксперт дал совет россиянам по поводу сбережений

Старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков посоветовал россиянам, имеющим сбережения в валюте, конвертировать часть средств в рубли, зафиксировав прибыль.

Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».

«Делать резкие движения и срочно покупать валюту сейчас мы не советуем, так как даже с учётом растущих санкционных рисков и коррекции в нефти текущий уровень очень далёк от справедливого», — сказал аналитик.

По его словам, ближайшее время, скорее всего, станет периодом высокой волатильности для курса рубля. При этом предсказать направление и размер колебаний практически невозможно, заключил специалист.

Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.