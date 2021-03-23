Эксперт дал совет россиянам по поводу сбережений
- РИА Новости
Об этом он рассказал в беседе с «Известиями».
«Делать резкие движения и срочно покупать валюту сейчас мы не советуем, так как даже с учётом растущих санкционных рисков и коррекции в нефти текущий уровень очень далёк от справедливого», — сказал аналитик.
По его словам, ближайшее время, скорее всего, станет периодом высокой волатильности для курса рубля. При этом предсказать направление и размер колебаний практически невозможно, заключил специалист.
Ранее вице-президент инвестиционной компании QBF Владимир Масленников в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по экономии средств в 2021 году.