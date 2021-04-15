ВЦИОМ: 50% россиян заявили, что не используют в своей речи иностранные слова
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«Каждый день использует каждый пятый, вообще не используют 50%. Но в целом 45%, почти каждый второй, используют с какой-то частотой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская права».
По его словам, 54% опрошенных спокойно реагируют на употребление заимствованных слов.
«А некоторые — 18% — вообще не замечают, что кто-то чем-то злоупотребляет. 17% раздражаются, но молчат», — сообщил Фёдоров.
Как утверждают 10% респондентов, их раздражает использование заимствований и они этого не скрывают.
Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об итогах собеседования по русскому языку.