ВЦИОМ: 50% россиян заявили, что не используют в своей речи иностранные слова

Глава ВЦИОМ Валерий Фёдоров рассказал о результатах опроса, посвящённого тому, используют ли россияне в своей речи иностранные слова.

«Каждый день использует каждый пятый, вообще не используют 50%. Но в целом 45%, почти каждый второй, используют с какой-то частотой», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская права».

По его словам, 54% опрошенных спокойно реагируют на употребление заимствованных слов.

«А некоторые — 18% — вообще не замечают, что кто-то чем-то злоупотребляет. 17% раздражаются, но молчат», — сообщил Фёдоров.

Как утверждают 10% респондентов, их раздражает использование заимствований и они этого не скрывают.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали об итогах собеседования по русскому языку.