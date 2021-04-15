В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению срочной соцпомощи в 2021 году

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С начала 2021 года экстренную социальную помощь в Московской области получили 26,8 тыс. человек. Общая сумма выплат составила более 179 млн рублей.
В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению срочной соцпомощи в 2021 году
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Отмечается, что соответствующими выплатами поддерживают инвалидов, жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Вместе с этим соцпомощь положена малообеспеченным гражданам, а также в случае безнадзорности.

Основанием для подобной поддержки являются и кризисные ситуации, например, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара.

Помощь предоставляется раз в год. Выплату дают на основании информации о доходах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о поддержке семей с детьми.

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