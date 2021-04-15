В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению срочной соцпомощи в 2021 году

С начала 2021 года экстренную социальную помощь в Московской области получили 26,8 тыс. человек. Общая сумма выплат составила более 179 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.

Отмечается, что соответствующими выплатами поддерживают инвалидов, жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Вместе с этим соцпомощь положена малообеспеченным гражданам, а также в случае безнадзорности.

Основанием для подобной поддержки являются и кризисные ситуации, например, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара.

Помощь предоставляется раз в год. Выплату дают на основании информации о доходах.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о поддержке семей с детьми.