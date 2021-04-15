В Подмосковье рассказали о работе по предоставлению срочной соцпомощи в 2021 году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
Отмечается, что соответствующими выплатами поддерживают инвалидов, жителей с неспособностью к самообслуживанию из-за преклонного возраста. Вместе с этим соцпомощь положена малообеспеченным гражданам, а также в случае безнадзорности.
Основанием для подобной поддержки являются и кризисные ситуации, например, если имущество пострадало из-за стихийного бедствия, техногенной аварии, пожара.
Помощь предоставляется раз в год. Выплату дают на основании информации о доходах.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о поддержке семей с детьми.