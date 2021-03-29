В Адыгее рассказали о поддержке семей с детьми

В Адыгее прошло заседание, посвящённое поддержке семей с детьми.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

На 1 января 2021 года ежемесячную выплату получили 913 семей. В настоящее время количество получателей пособия выросло до 1077, а к концу года должно достичь 1539.

Всего в 2020 году сумма выплат превысила 51,7 млн рублей.

Выплату производят в размере прожиточного минимума для детей из нуждающихся семей.

«В республике увеличилось число не только рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребёнок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми», — сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге проиндексировали материнский капитал.