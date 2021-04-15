В Союзе дачников Подмосковья прокомментировали ситуацию с арендой загородной недвижимости

Председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин прокомментировал ситуацию с арендой загородной недвижимости.

«В этом году нет такого высокого спроса на аренду загородной недвижимости, как в 2020-м. Московскую область можно разделить на три зоны — это 15 км от МКАД, 40 км и всё, что дальше. Вот всё, что дальше, — там есть спрос на летние дачи. Такие сельские деревенские домики», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, стоимость аренды на такие дома не выросла по сравнению с 2019 годом.

Что касается недвижимости, которая находится близко от Москвы, то спрос на неё есть — меньше, чем в 2020 году, но и цена при этом немного снизилась, рассказал эксперт.

«То есть она выше, чем 2019 году, но и ниже, чем в 2020-м. Мы это связываем с тем, что коронавирус постепенно уходит и все возвращаются или уже вернулись в город», — добавил Чаплин.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости и руководитель службы контроля качества компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков в беседе с URA.RU оценил ситуацию на рынке аренды квартир.