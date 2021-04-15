В Петербурге начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей с 19 апреля

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С 19 апреля жители Санкт-Петербурга смогут обратиться в МФЦ или районную администрацию за сертификатами на оплату летнего отдыха детей.
В Петербурге начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей с 19 апреля
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городскую администрацию.

В детских лагерях запланировано четыре смены, продолжительность каждой из которых составляет 21 день.

«Летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется, с соблюдением всех санитарных требований», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

В рамках летней оздоровительной кампании заполняемость лагерей увеличена до 75%. Также будут работать городские лагеря дневного пребывания.

Старт приёма заявок на третью и четвёртую смены намечен на 11 мая, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области на летний отдых детей выделили 547 млн рублей.

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