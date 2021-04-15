В Петербурге начнут выдавать сертификаты на оплату летнего отдыха детей с 19 апреля
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Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на городскую администрацию.
В детских лагерях запланировано четыре смены, продолжительность каждой из которых составляет 21 день.
«Летняя оздоровительная кампания почти возвращается к своему привычному формату. Разумеется, с соблюдением всех санитарных требований», — заявила вице-губернатор Ирина Потехина.
В рамках летней оздоровительной кампании заполняемость лагерей увеличена до 75%. Также будут работать городские лагеря дневного пребывания.
Старт приёма заявок на третью и четвёртую смены намечен на 11 мая, передают «Невские новости».
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области на летний отдых детей выделили 547 млн рублей.