В Оренбургской области на летний отдых детей выделили 547 млн рублей

В 2021 году в Оренбургской области всеми видами отдыха и оздоровления смогут воспользоваться более 106 тыс. детей. На детский отдых выделяется 547,7 млн рублей, причём из бюджета области — 448,8 млн рублей.

Об этом сообщает RIA56.

«Приоритетным вопросом при организации летней оздоровительной кампании 2021 года является обеспечение безопасности детей, а также сотрудников лагерей и, конечно, содержательной части отдыха и детского досуга», — отметила вице-губернатор, заместитель председателя правительства области по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе заседания по основным направлениям организации детского отдыха.

К работе в летний период в регионе готовы 41 стационарное учреждение и более 700 лагерей дневного пребывания.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75%.