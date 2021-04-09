В Оренбургской области на летний отдых детей выделили 547 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
«Приоритетным вопросом при организации летней оздоровительной кампании 2021 года является обеспечение безопасности детей, а также сотрудников лагерей и, конечно, содержательной части отдыха и детского досуга», — отметила вице-губернатор, заместитель председателя правительства области по социальной политике, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в ходе заседания по основным направлениям организации детского отдыха.
К работе в летний период в регионе готовы 41 стационарное учреждение и более 700 лагерей дневного пребывания.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что детским лагерям в Ленобласти разрешили работать при заполняемости 75%.