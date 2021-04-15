Эксперт прокомментировал идею приравнять электросамокаты к мопедам в ПДД

Руководитель спортивно-туристического клуба «ВелоСамара» Роман Ерёмкин прокомментировал сообщение о том, что комиссия Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе электросамокаты.

«Этот вопрос стоит давно, он появился ещё в тот момент, когда начало расти велодвижение по России. Ещё тогда была составлена ситуация: если велосипедист едет по тротуару, то он должен ехать, не создавая помех», — заявил эксперт в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как считает Ерёмкин, решать все такие вопросы нужно через создание нормальной инфраструктуры.

«Потому что если мы их отправляем на дорогу, то создаётся прецедент того, что шанс попасть такому участнику дорожного движения под колёса автомобиля увеличивается», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов в беседе с НСН предложил ввести ограничения только для мощных электросамокатов.