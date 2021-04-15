У московского офиса Turkish Airlines выстроилась очередь

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Около сотни человек выстроились в очередь у офиса Turkish Airlines в Москве, чтобы обменять билеты в Турцию после ограничения авиасообщения, передаёт РИА Новости.
У московского офиса Turkish Airlines выстроилась очередь
  • АГН «Москва»

Сообщается, что некоторые люди стоят по пять часов. 

В свою очередь, ТАСС пишет, что авиакомпания проинформировала клиентов о том, как обменять авиабилеты. Им предложили обращаться в кол-центр, офисы продаж или агентства, где были куплены билеты.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в республике осложняется очень быстро, большинство мутировавших штаммов завезено в страну оттуда.

Росавиация официально уведомила авиакомпании об этом решении, разослав перевозчикам соответствующую телеграмму.

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