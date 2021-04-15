Власти Кубани оценили ситуацию с пандемией в регионе

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев оценил ситуацию с пандемией в регионе.
Власти Кубани оценили ситуацию с пандемией в регионе
  • © РИА Новости / Екатерина Лызлова

В беседе с Life.ru он заявил, что рост заболеваемости не фиксируется — наблюдается снижение.

«Сегодня смело и уверенно говорю: на улицах ношение масок необязательно. И требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем. Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы — наподобие тестов на коронавирус или сертификата о прививке, за исключением требований отдельных санаториев, которые являются лечебными учреждениями», — сказал Кондратьев.

По его словам, в настоящее время работают рестораны, досуговые учреждения — с 50%-ным ограничением, но работает всё.

Как уточнил губернатор, к концу апреля власти решат, какие ограничительные меры можно убрать, с учётом эпидемиологической ситуации.

«Достаточно хорошо идёт кампания по вакцинации, поэтому в этот курортный сезон открывать обсерваторы не планируем», — добавил Кондратьев.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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