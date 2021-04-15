В Подмосковье прошёл этап конкурса «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021

В Московской области прошёл этап конкурса «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021.

Он состоялся на территории полигона Алабино Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения Западного военного округа.

Участники гонки патрульных нарядов состязались в выполнении нормативов по РХБЗ, огневой и медицинской подготовке.

Команды выполнили стрельбу из страйкбольных приводов по ростовым мишеням, элементы экстремального вождения на патрульных автомобилях, а также отработали задержание нарушителей.

Окружной этап проходил 10—15 апреля. Его участниками стали 12 команд, которые представляли общевойсковые и танковую армии, дисциплинарный батальон и другие подразделения.

По результатам будет сформирована сборная команда Западного военного округа для выступления в конкурсе «Страж порядка» на Всеармейском этапе.

Ранее Newinform сообщал, что в проверке войск Западного военного округа приняли участие Таманская и Кантемировская дивизии.