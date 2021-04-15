Эксперт оценил ситуацию на рынке труда

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС кандидат экономических наук Артём Голубев оценил ситуацию на рынке труда.

«Цифровая трансформация экономики и окружающего мира, а также пандемия с угрозой новых локдаунов внесли существенные изменения в существующий рынок труда и перспективы его развития на ближайшее будущее», — сказал он в беседе с ФАН.

По его словам, ряд специальностей теряют былую популярность и становятся невостребованными, возникает спрос на новые профессии.

Как считает Голубев, на этом фоне будет наблюдаться большая гибкость как рынка труда в целом, так и государства, выступающего в качестве регулятора.

Эксперт прогнозирует, что когда пандемия пойдёт на спад, то восстановление многих отраслей промышленности и сфер услуг станет более заметным.

«Это приведёт к росту занятости и сокращению безработицы. При этом добиться большего эффекта в данном направлении позволят программы по переобучению безработных граждан», — добавил Голубев.

Ранее адвокат Геннадий Нефедовский в беседе с Nation News дал рекомендации по оформлению трудовых отношений в России.