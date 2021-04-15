Возбуждено дело из-за обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ

Прокуратура Алтайского края сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с обрушением дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ-2.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в заявлении.

Надзорным органом было установлено, что в августе 2020 года проводилось обследование технического состояния дымовой трубы на ТЭЦ-2, по результатам которого специалистами был сделан вывод об ограниченной работоспособности сооружения 1959 года постройки. Эксплуатирующей организации предложено выполнить ряд мероприятий по его ремонту.

«Однако в нарушение требований законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов достаточных мер к восстановлению работоспособности дымовой трубы принято не было, и 11.04.2021 возникла аварийная ситуация, в результате которой была повреждена система топливоподачи на ТЭЦ», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что по факту обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ проводится проверка.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл вечером 11 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти ввели в городе режим повышенной готовности.