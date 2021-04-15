Возбуждено дело из-за обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в заявлении.
Надзорным органом было установлено, что в августе 2020 года проводилось обследование технического состояния дымовой трубы на ТЭЦ-2, по результатам которого специалистами был сделан вывод об ограниченной работоспособности сооружения 1959 года постройки. Эксплуатирующей организации предложено выполнить ряд мероприятий по его ремонту.
«Однако в нарушение требований законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов достаточных мер к восстановлению работоспособности дымовой трубы принято не было, и 11.04.2021 возникла аварийная ситуация, в результате которой была повреждена система топливоподачи на ТЭЦ», — добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что по факту обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ проводится проверка.
Как пишет Life.ru, инцидент произошёл вечером 11 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти ввели в городе режим повышенной готовности.