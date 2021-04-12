По факту обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ проводится проверка

Короткая ссылка
Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту обрушения дымовой трубы барнаульской ТЭЦ-2.

«При крушении упавшие части дымовой трубы повредили систему топливоподачи, вследствие чего подача твёрдого топлива к котлам была прекращена... Органами прокуратуры края организована проверка по факту произошедшей аварийной ситуации, в ходе которой также будет дана оценка соблюдению прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения, горячего водоснабжения», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл вечером 11 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти города ввели в городе режим повышенной готовности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить