По факту обрушения дымовой трубы на барнаульской ТЭЦ проводится проверка

Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту обрушения дымовой трубы барнаульской ТЭЦ-2.

«При крушении упавшие части дымовой трубы повредили систему топливоподачи, вследствие чего подача твёрдого топлива к котлам была прекращена... Органами прокуратуры края организована проверка по факту произошедшей аварийной ситуации, в ходе которой также будет дана оценка соблюдению прав потребителей на обеспечение надлежащего теплоснабжения, горячего водоснабжения», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Как пишет Life.ru, инцидент произошёл вечером 11 апреля. В результате ЧП никто не пострадал, но часть потребителей пришлось перевести на резервное питание. Власти города ввели в городе режим повышенной готовности.