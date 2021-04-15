В ОНК заявили, что арестованный адвокат экс-полковника Захарченко не признаёт вину
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«Горбатенко заявил, что не признаёт вину, а свой арест связывает с делом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого он защищал», — сказал член комиссии, посетивший Горбатенко в ИВС на Петровке.
Там адвокат находится в двухместной камере без телевизора и холодильника, но к условиям содержания у юриста претензий нет.
«Нормальные условия, нарушений нет, питание нормальное, сегодня борщ хороший давали и рис хорошо сваренный», — привёл слова Горбатенко собеседник RT.
По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого.
Горбатенко договорился с должностными лицами УМВД России по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то сотрудники полиции направят материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела, за это он передал им оговорённые ранее 500 тыс. рублей.
В июне 2019 года суд приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений он был оправдан.
Позднее Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Захарченко.