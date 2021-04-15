В ОНК заявили, что арестованный адвокат экс-полковника Захарченко не признаёт вину

Адвокат экс-полковника Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко, арестованный 9 апреля по обвинению в посредничестве в даче взятки, не признаёт вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Горбатенко заявил, что не признаёт вину, а свой арест связывает с делом бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, которого он защищал», — сказал член комиссии, посетивший Горбатенко в ИВС на Петровке.

Там адвокат находится в двухместной камере без телевизора и холодильника, но к условиям содержания у юриста претензий нет.

«Нормальные условия, нарушений нет, питание нормальное, сегодня борщ хороший давали и рис хорошо сваренный», — привёл слова Горбатенко собеседник RT.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого.

Горбатенко договорился с должностными лицами УМВД России по Химкам, что если его знакомый даст взятку, то сотрудники полиции направят материалы проверки в следственный орган для возбуждения уголовного дела, за это он передал им оговорённые ранее 500 тыс. рублей.

В июне 2019 года суд приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии и к штрафу в размере 117 млн рублей. Его также лишили звания. По одному из обвинений он был оправдан.

Позднее Мосгорсуд снизил до 12,5 года 13-летний срок, назначенный Захарченко.