Погибшего при тушении Невской мануфактуры пожарного похоронили в Петербурге

На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга прошли похороны пожарного Ильи Белецкого, погибшего при тушении огня на Невской мануфактуре. Его с воинскими почестями похоронили на Аллее пожарных, погибших при исполнении долга.

Об этом сообщает kp.ru.

На церемонию прощания с Ильёй Белецким приехали губернатор города Александр Беглов, руководство регионального управления МЧС и многие другие.

«Уважаемые родители, друзья, сослуживцы! Сегодня мы прощаемся с героем. От имени правительства Петербурга, от имени горожан примите самые глубокие соболезнования. Илья выбрал героическую профессию. Он не собирался становиться героем, но стал им. Он первым вошёл в горящее здание и спас жизни людей ценой своей жизни», — сказал Александр Беглов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении здания Невской мануфактуры сотрудников федеральной противопожарной службы.