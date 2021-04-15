Погибшего при тушении Невской мануфактуры пожарного похоронили в Петербурге
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Об этом сообщает kp.ru.
На церемонию прощания с Ильёй Белецким приехали губернатор города Александр Беглов, руководство регионального управления МЧС и многие другие.
«Уважаемые родители, друзья, сослуживцы! Сегодня мы прощаемся с героем. От имени правительства Петербурга, от имени горожан примите самые глубокие соболезнования. Илья выбрал героическую профессию. Он не собирался становиться героем, но стал им. Он первым вошёл в горящее здание и спас жизни людей ценой своей жизни», — сказал Александр Беглов.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества принимавших участие в тушении здания Невской мануфактуры сотрудников федеральной противопожарной службы.