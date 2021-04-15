На Балтфлоте рассказали о подготовке к параду Победы

На Балтийском флоте продолжают подготовку к параду Победы.

Об этом сообщает Newinform.

В настоящее время личный состав парадных расчётов в составе Калининградского гарнизона отрабатывает строевую подготовку.

Всего по главной площади Калининграда 9 мая торжественным маршем пройдут примерно 1,3 тыс. военнослужащих Балтфлота и более 1 тыс. представителей других силовых ведомств.

Планируется задействовать около 100 единиц техники, в том числе бронетранспортёры, зенитно-ракетные, береговые ракетные и оперативно-тактические ракетные комплексы.

В состав механизированной колонны войдёт и техника военных лет, передаёт телеканал «Звезда».

Ранее в Тюмени рассказали о планах празднования 9 Мая.