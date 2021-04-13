В Тюмени рассказали о планах празднования 9 Мая

В Тюмени рассказали о планах празднования Дня Победы.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

В настоящее время организаторами рассматривается несколько вариантов проведения праздника — это онлайн- и офлайн-мероприятия, работа выездных творческих бригад.

Также решается, будут ли организованы традиционная акция «Бессмертный полк» и торжественное прохождение войск.

Праздничный салют состоится. В показе задействуют около 400 единиц пиротехнических изделий.

Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области военные начали подготовку к параду Победы.