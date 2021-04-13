В Тюмени рассказали о планах празднования 9 Мая
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- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
В настоящее время организаторами рассматривается несколько вариантов проведения праздника — это онлайн- и офлайн-мероприятия, работа выездных творческих бригад.
Также решается, будут ли организованы традиционная акция «Бессмертный полк» и торжественное прохождение войск.
Праздничный салют состоится. В показе задействуют около 400 единиц пиротехнических изделий.
Как ранее сообщала ОТР, в Самарской области военные начали подготовку к параду Победы.