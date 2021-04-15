Автоэксперт рассказал, как не уснуть за рулём

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Специалист по сервису и подбору автомобилей Тимофей Мостаков рассказал, как не уснуть за рулём.
Автоэксперт рассказал, как не уснуть за рулём
  • Pixabay

В беседе с Newinform он заявил, что если силы совсем на исходе, то лучше остановить машину и отдохнуть или выйти из автомобиля и подышать воздухом.

«Обычно достаточно 20—40 минут, чтобы прийти в норму. Можно подышать воздухом, но лучше — поспать», — советует эксперт.

Он также рекомендовал брать с собой кислые яблоки.

«Проверено на личном опыте — помогает», — добавил Мостаков.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.

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