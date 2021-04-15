Подмосковную продукцию из пластика представили на выставке в Китае

Подмосковье представило свою продукцию на выставке пластика и каучука в Китае — крупнейшей в Азиатском регионе.

Как передаёт телеканал «360», расходы на создание стенда с товарами взял на себя областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности. Это подчеркнула министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Экспозицию развернули в Гуанчжоу. Она работает до 16 апреля. На этой площадке показаны товары из 40 стран мира.

Свою продукцию на выставке представили фирмы Zedex из Дзержинского и «ПолимерRомпани» из Щёлкова, производящие листовые полимеры и композитные материалы.

Как ранее сообщала НСН, Московский экспортный центр проведёт 25 международных бизнес-миссий в 2021 году, что почти в два раза больше, чем в 2020-м.