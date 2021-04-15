Директор ФСБ предупредил об угрозе двойных терактов

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Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сообщил об увеличении угрозы двойных терактов.
Директор ФСБ предупредил об угрозе двойных терактов
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом, как передаёт РИА Новости, директор ФСБ заявил в рамках Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

«Возрастает угроза совершения двойных терактов, когда после первого подрыва террористы дожидаются прибытия сотрудников правопорядка и совершают повторную атаку», — сказал Бортников.

Также он сообщил, что за два года российские спецслужбы и правоохранительные органы предотвратили 129 преступлений террористической направленности, в том числе 78 терактов.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил, что в Крыму в 2020 году было предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности.

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