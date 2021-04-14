В Крыму в прошлом году предотвратили шесть терактов

В Крыму в 2020 году было предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности.

Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности на полуострове.

«В прошлом году в Крыму предотвращено шесть терактов и десять преступлений террористической направленности», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, также «выявлено 23 преступления, связанных с экстремизмом».

Также Патрушев заявил, что сохранение угрозы терактов в Крыму связано с деструктивной деятельностью США, НАТО, ряда стран ЕС и Украины.