На Ставрополье более 148 тысяч человек вакцинировались от COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, как в регионе проходит кампания по вакцинации от коронавируса.
На Ставрополье более 148 тысяч человек вакцинировались от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.  

На сегодняшний день прививки сделали больше 148 тыс. человек, сообщил губернатор. Около 60% из них прошли полный цикл иммунизации.

Также за минувший день в регионе подтвердилось ещё 94 случая инфицирования.

С меднаблюдения сняты 111 выздоровевших пациентов.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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