На Ставрополье более 148 тысяч человек вакцинировались от COVID-19
- РИА Новости
Об этом пишет сайт pobeda26.ru.
На сегодняшний день прививки сделали больше 148 тыс. человек, сообщил губернатор. Около 60% из них прошли полный цикл иммунизации.
Также за минувший день в регионе подтвердилось ещё 94 случая инфицирования.
С меднаблюдения сняты 111 выздоровевших пациентов.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.