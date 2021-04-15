На Ставрополье более 148 тысяч человек вакцинировались от COVID-19

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, как в регионе проходит кампания по вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет сайт pobeda26.ru.

На сегодняшний день прививки сделали больше 148 тыс. человек, сообщил губернатор. Около 60% из них прошли полный цикл иммунизации.

Также за минувший день в регионе подтвердилось ещё 94 случая инфицирования.

С меднаблюдения сняты 111 выздоровевших пациентов.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.